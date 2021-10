Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 05/10/2021

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm

(1) 01 ca bệnh công bố trong ngày tại Đại Cường, Đại Lộc là đối tượng về tự do từ tỉnh Bình Dương, được giám sát cách ly tập trung ngay khi về địa phương.

Như vậy, ngày thứ 13 liên tiếp, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

(2) 684 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 32 ca bệnh cộng đồng, 424 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 160 ca xâm nhập từ các tỉnh và 68 ca nhập cảnh.

(3) Trong ngày có 1.004 mẫu xét nghiệm; kết quả: 01 mẫu dương tính, 857 mẫu âm tính, 146 mẫu đang chờ kết quả.

(4) Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 1.715 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 574 người.

(5) Trong đó: bệnh nhân COVID-19 đang điều trị: 49 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 30 người.

(6) Trong đó: đối tượng F2: 00 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 2.442 người.

Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam

Thông tin về các địa phương không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng đã qua 14 ngày

Tính đến 16h ngày 04/10/2021, có 19/62 tỉnh thành đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, gồm: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh.

THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CỦA TỈNH

Công tác triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

– Vắc xin được phân bổ theo Quyết định: 416.550 liều ;

– Vắc xin thực đã nhận: 416.550 liều (100,0% so với Quyết định);

– Số vắc xin đã tiêm: 400.512 mũi tiêm (96,15 % so với vắc xin đã nhận);

– Số người được tiêm: 333.928 đối tượng (26,71% số người cần tiêm);

+ Trong đó: 66.584 đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi (5,33% số người cần tiêm).

Thông tin tại các chốt kiểm soát dịch

– Tổ chức kiểm tra 8.989 lượt phương tiện (tăng 948 lượt phương tiện); tiến hành đo thân nhiệt 13.680 trường hợp (tăng 1.659 trường hợp); khai báo y tế 13.011 trường hợp (tăng 3.168 trường hợp); hướng dẫn thực hiện 2.941 tờ khai trên phần mềm quản lý di biến động người ra vào từ vùng dịch), trong đó có 7.575 người từ thành phố Đà Nẵng, còn lại là người từ các tỉnh, thành phố khác.

– Điều tiết, hướng dẫn 3.743 phương tiện, 7.682 người từ các tỉnh phía Nam trở về các tỉnh phía Bắc qua địa bàn tỉnh an toàn, trong đó, đã phân loại, tổ chức khai báo y tế và giám sát 177 trường hợp về các địa phương của tỉnh Quảng Nam.

Tình hình kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng, chống Covid-19

Công an thị xã Điện Bàn phát hiện, xử lý 01 trường hợp về hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đề xuất phạt 7,5 triệu đồng; Công an thành phố Hội An phát hiện, xử lý 03 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng (01 trường hợp cảnh cáo), phat 02 triệu đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã khởi tố 03 vụ án hình sự về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”; phát hiện, xử lý 1.288 trường hợp vi phạm, phạt 2,537 tỷ đồng, trong đó, có 728 trường hợp không đeo khẩu trang, phạt 823 triệu đồng.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh truyền thông, vận động người dân khai báo y tế điện tử thông qua mã QR, sử dụng một trong các phần mềm khai khai báo y tế. Kết quả, tính đến 17h00, ngày 05/10/2021 trên địa bàn tỉnh:

– Số Tờ khai cửa khẩu: 1.183

– Số Tờ khai sức khỏe người dân : 434.766

– Số điểm kiểm soát dùng QRCodet: 25.159

– Số người cài bluezone 343,45 tỉ lệ, 22.96%.